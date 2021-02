RADIO THE UNIVERSE : présentation d’une œuvre unique et prometteuse

Vous vous réveillez dans une ville entièrement vide. La date et l’endroit vous sont inconnus. L’ambiance est calme, mais vous ne pouvez pas rester ici. La seule issue est en bas. Vous vous jetez dans un gouffre béant et débutez votre avancée dans des ruines futuristes bien mystérieuses, au contrôle d’une héroïne qui l’est tout autant…

Des inspirations qui font rêver et un univers intriguant

Radio The Universe est un jeu d’action en vue du-dessus dans lequel le joueur évolue au sein d’un monde composé de zones interconnectées. Pensé sous forme d’étages, le gouffre dans lequel il vous faut vous enfoncer semble sans fin et vous poussera dans vos derniers retranchements. Normal pour un jeu pensé comme une expérience exigeante qui saura récompenser la patience, l’observation et l’utilisation pertinente de nos outils et de notre environnement. Attendez-vous à affronter des machines en tous genres, armés de puissantes armes de corps-à-corps ou à distance tout en gérant l’activation de vos différents boucliers ou de votre module d’esquive.

Inspiré des Zelda 2D, de Symphony of the Night, Hotline Miami, Dark Souls ou encore Yume Nikki, Radio the Universe fait rêver. Pourtant, visuellement, le titre ne rappelle pas forcément ces œuvres pour la plupart cultes. C’est dans un univers mystérieux de dark science-fiction qu’il faudra évoluer, et l’ambiance qui en ressort est aussi angoissante qu’attirante.

Un succès inattendu

Radio The Universe, c’est aussi l’histoire de 6E6E6E (parfois appelé sixesixesixe, nous alternerons donc ici entre Sixe et 6E), une personne qui décide de développer un jeu de zéro, seule, sans budget et sans aucune expérience professionnelle dans le domaine du jeu vidéo. Personnage qui semble aussi atypique que son œuvre, 6E6E6E lance un kickstarter afin de financer son projet, nous sommes alors en décembre 2012.

Très vite, le succès est au rendez-vous et dépasse même toutes les espérances de Sixe puisque ce ne sont pas moins de 81 719 dollars qui sont récoltés, alors que « seulement » 12 000 étaient nécessaires pour réussir la campagne de financement. Seulement voilà, avec son parcours qui est ce qu’il est là à ce moment-là, 6E ne comprend pas réellement d’où vient cet intérêt démesuré pour son jeu et se remet en question, hésitant sur la façon dont il lui faut aborder la suite.

sound design demonstration (carbon hammer) pic.twitter.com/SEHqUHLKTM — RADIO THE UNIVERSE (@sixesixesixe) January 11, 2021

Après une période d’introspection, notre mystérieux personnage déduit que ce qui a poussé les gens à participer financièrement à son projet, c’est sa façon d’aborder la communication, plutôt inhabituelle, à coup de phrases qui semblent n’avoir aucun sens. Ainsi peut-on lire en suivant ses traces des propos comme « Les joueurs qui meurent dans le jeu meurent dans la vraie vie. » ou encore « Je prierai une étoile de votre part. Ca n’aura aucun effet visible. » lorsque quelqu’un participait à sa campagne kickstarter. Cet aspect un peu étrange, comme venu d’ailleurs, on le retrouve dans tout ce que 6E fait, des graphismes à l’interface en passant par la description des mécaniques de jeu. Rien ne semble laissé au hasard et intrigue rapidement les joueurs et les joueuses. C’est avec cela en tête que Sixe reprend le développement de Radio The Universe.

Un développement flou

Sur les 3567 personnes qui ont financé le soft, une poignée ont le privilège de toucher à une bêta du jeu, permettant d’obtenir de premiers ressentis. L’engouement est toujours présent et les retours sont extrêmement positifs. Seulement, la communication générale reste très rare, presque évasive et certains se mettent à douter. Est-ce que le jeu sortira réellement, et si oui, sera-t-il prêt pour 2016, comme prévu au départ ?

En lisant cet article, vous avez dû le deviner, la réponse à l’une de ces questions est non. Fort heureusement, il s’agit de la deuxième. En effet, avec son nouveau budget et son expérience qui augmente, 6E revoit ses ambitions à la hausse. Le jeu, toujours développé sur GameMaker 1.4, se voit largement amélioré au niveau du rendu graphique grâce à ce qui semble être un moteur maison, le PixelEngine 2.0. De même, le gameplay subit des refontes afin d’être largement amélioré. Mais Sixe parle peu, très peu, et le jeu commence à se faire oublier par le plus grand nombre.

Ainsi, entre 2015 et 2017, les nouvelles semble tarirent et il faut attendre 2018 pour avoir droit à plus d’extraits de gameplay. Ouf, la communication semble reprendre de façon moins sporadique et montre du concret, permettant à tout un chacun de constater à quel point le jeu a évolué au fil des années. en juillet 2020, 6E annonce, aux côtés d’un trailer flambant neuf, que Radio The Universe vise désormais une sortie pour l’hiver 2020, soit au plus tard le 21 mars 2021 si tout se passe bien.

wishlist this game i’ve been developing alone for 500 years.https://t.co/71gxx0OAGL pic.twitter.com/ZOsNYaXuVh — RADIO THE UNIVERSE (@sixesixesixe) January 11, 2021

L’engouement atteint son paroxysme chez les joueurs et joueuses qui, d’une manière ou d’une autre, avaient entendu parler de ce jeu si énigmatique. Les publications twitter font toujours plus de vues et atteignent toujours plus de likes et de retweets, tandis que Sixe plaisante en postant « wishlistez mon jeu que je développe seul(e ?) depuis 500 ans. ».

Un futur encore incertain mais qui semble radieux

Même si tout peut encore arriver, le jeu devrait arriver d’ici 1 mois et demi. Ce qui est sûr néanmoins, c’est que 6E n’a jamais cessé de travailler et de s’investir dans son œuvre et que chaque vidéo de Radio The Universe postée déborde de passion, d’attention, et de talent. C’est sans doute pour cela qu’autant de gens lui accordent encore et toujours leur confiance malgré l’énorme décalage de la date de sortie.

En ce qui nous concerne, nous avons hâte de poser les mains sur cet éventuel bijou, et nous espérons avoir pu vous faire découvrir cet univers si particulier. Si vous êtes curieux ou curieuse, il est possible de suivre Sixe sur Twitter tandis que Radio The Universe peut être wishlisté sur Steam et pré-commandé sur Itch.io au prix de 19,99€ (une clé Steam est fournie à l’achat). Rendez-vous dans peu de temps pour découvrir Radio The Universe et accorder un peu de répit à quelqu’un qui en a sans doute bien besoin après avoir dédié 8 ans de sa vie à ce seul projet.