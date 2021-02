Radio The Universe

Radio The Universe est un séjour sombre et minimaliste se déroulant au cœur de vastes ruines sous-terraines. Le joueur y incarne une mystérieuse héroïne qui semble devoir parcourir ces ruines pour une raison inconnue. Dans cet univers de science-fiction, les menaces sont nombreuses et il faudra leur faire face en usant de tout un attirail high-tech proposant des armes de corps-à-corps, à distance, des drones, des boucliers énergétiques et toutes sortes de modules futuristes. L'emphase sera mise sur une exploration et des affrontements difficiles durant lesquels il sera nécessaire de garder un œil sur son environnement.