Quantic River, un superbe jeu d’action 2D cyberpunk, présente son système d’upgrades en vidéo

Sculptez votre cyberbody

L’action est le principal moteur de Quantic River. Armé d’un katana, on est capable de découper rapidement les ennemis les plus faibles que nous rencontrons. Sauf que s’il s’agit d’adversaires mieux équipés ou plus redoutables, un petit coup de pouce ne sera pas de trop, et c’est bien ce que nous montre la séquence de gameplay axé sur l’application d’améliorations.

Entre deux missions et tant que l’on se trouvera dans notre vaisseau, il sera possible de se rendre auprès de destinations clés. Dust Haven fait partie d’elles et abrite un atelier dans lequel on peut recevoir de nouveaux implants et upgrades cybernétiques, à la manière du charcudoc de Cyberpunk 2077.

Grâce aux United crédits que l’on aura récupérés au cours de nos escapades musclées, diverses améliorations peuvent être achetées, de la tête aux pieds. Coups spéciaux, possibilités de hacking supplémentaires, vitesse améliorée, il est possible de se créer plusieurs cordes à son arc et ainsi aborder les futurs affrontements de moult façons. Et même le katana peut être renforcé.

Cet éventail de mouvements nous rappelle que Quantic River souhaite se destiner autant aux speedrunners qu’aux explorateurs, avec cette volonté d’offrir quoi qu’il arrive des affrontements satisfaisants. Un focus sur l’action qui s’inscrit aussi au milieu d’une ambiance immersive à souhait grâce à un mélange séduisant entre sprites 2D et graphismes 3D sublimés par de superbes effets de lumière.

Quantic River sortira au premier trimestre 2027 sur PC via Steam et Epic, puis plus tard sur consoles. Une campagne Kickstarter est d’ores et déjà ouverte si vous souhaitez soutenir le projet.