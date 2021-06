Netflix annonce deux séries d’animation Far Cry, dont une dérivée de Blood Dragon

La Geeked Week de Netflix a révélé de nombreux projets côté adaptations de jeux en série, et Ubisoft a bien compris que ce marché était juteux. Non content de nous avoir offert la première image de la série d’animation Splinter Cell, l’éditeur a aussi levée le voile sur non pas une, mais deux série Far Cry.

Breaking news! @Ubisoft allowed me to create a new Universe for them that acts as a “Blood Dragon remix” of all Ubisoft properties … think Captain N: The Game Masters but good … or the Bootleg Universe short films without copyright infringement! 1/3 pic.twitter.com/FuwZZji2J7

— Adi Shankar (@adishankarbrand) June 11, 2021