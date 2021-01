Un nouveau jeu lié à PUBG serait prévu pour être lancé prochainement

Lors des Game Awards, on a pu découvrir avec surprise The Callisto Protocol, un jeu d’horreur et de science-fiction aux allures de Dead Space qui prendra place dans l’univers de PUBG. Krafton, l’entreprise derrière le Battle Royale, ne compte pas s’arrêter là si l’on en croit une interview accordée à Bloomberg, puisque d’autres jeux seraient à venir dans cet univers.

Un deuxième PUBG ou autre chose ?

Dans cette interview de Kim Chang-han, président de Krafton, on apprend ainsi qu’un jeu mobile serait en préparation et serait lié à PUBG, ainsi qu’un autre jeu à destination du PC et des consoles.

Eurogamer souligne que le premier jeu pourrait en réalité être PUBG Mobile 2.0, puisque Krafton serait à l’œuvre sur le projet, comme pour PUBG 2.0. Cela étant dit, on ne sait encore rien de sûr concernant ces projets, si ce n’est qu’ils devraient sortir tous les deux avant The Callisto Protocol.

Pour rappel, The Callisto Protocol devrait sortir en 2022.