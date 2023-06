Prince of Persia: The Lost Crown montre plus de gameplay

Prince of Persia: The Lost Crown présente son cast

Pour rappel, dans Prince of Persia: The Lost Crown, on incarne non pas un prince mais Sargon, le plus jeune membre de la troupe d’élite connues sous le nom d’Immortels. Il vient justement tenter de sauver le Prince Ghassan prisonnier du Mont Qaf.

Ce lieu était protégé par le le Dieu du Temps Simurgh avant que tout devienne corrompu. Le passé et le présent coexistent, ce qui a rendu fous les habitants qui se sont donc transformés en monstres.

Le communiqué de presse nous permet d’ailleurs de découvrir l’ensemble des sept membres des Immortels avec donc Sargon, Radjen, Neith, Artaban, Vahram, Orod et Menolias. Ils seront très vite séparés et vu l’endroit, chacun sera dans sa propre chronologie qui ne correspondra pas à celle des autres.

Pour faire passer le temps avant le remake ?

Et forcément, dans cette saga, des étranges phénomènes temporels ne sont pas anodins et cela aura évidemment un impact sur le gameplay de ce metroidvania. Au fil de l’aventure, notre héros va bien entendu débloquer de nouvelles capacités qui l’aideront à démêler ce sac de nœuds temporels, que ce soit en combat, dans l’exploration ou pour résoudre les énigmes. Et Ubisoft Montpellier nous promet déjà que nous ne seront pas les seuls à pouvoir jouer avec le temps dans Prince of Persia: The Lost Crown.

Et le timing sera aussi une notion primordiale lors des affrontements qui mettra l’accent sur les parry pour permettre les contre-attaques dévastatrices mais aussi pour faire les meilleurs combos possibles. L’arsenal de Sargon sera composé de ses doubles épées, d’un arc et d’un Chakram mais aussi d’amulettes qui permettront de vous façonner un build et donc de vous accorder une encore plus grande liberté que celle promise par le système de combat très permissif.

Prince of Persia: The Lost Crown sera un peu du jazz

Et le post-show a été l’occasion pour Ubisoft Montpellier de préciser ses intentions. En effet, le but était de profiter de leur travail sur Rayman Origins et Legends pour proposer une expérience fidèle aux premiers Prince of Persia tout en la modernisant.

Ils insistent aussi sur le côté presque musical du jeu, les timings apportés par les phases de plateforme ou les combats tiennent presque de la partition mais le plus important reste d’offrir une très grande liberté d’action pour donner l’impression que vous êtes celui ou celle qui crée les combos.

Prince of Persia: The Lost Crown. sortira le 18 janvier 2024 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch et PC.