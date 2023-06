Prince of Persia : The Lost Crown marque enfin le retour de la licence avec un premier trailer

Un Prince of Persia: The Lost Crown qui se la jouera 2D

Car comme nous le laisse voir ce premier trailer, le titre d’Ubisoft se la jouera en vue 2D pure. Nous prendrons le contrôle de Sargon, un jeune guerrier membre du groupe d’élite Les Immortels. Notre héros devra porter secours au prince Ghassan, ayant disparu dans de mystérieuses circonstances. Et bien évidemment, le temps sera aussi le grand ennemi de notre protagoniste, qui devra rétablir l’équilibre du monde et du Mont Qaf, maudit et hostile.

Le jeu d’action et d’aventure nous promettra des combats titanesques contre de grosses créatures, dont des adversaires corrompus et redoutables. Le soft nous offrira tout un aspect metroidvania avec de nouveaux pouvoirs à acquérir au fil de notre progression, que l’on pourra combiner avec nos attaques à l’épée. Les séquences de plateformes ne seront pas en reste, avec quelques acrobaties stylées que l’on pourra effectuer pour éviter les différents pièges dangereux..

Il y aura bien entendu quelques énigmes à résoudre, et on nous promet même une diversité sur les environnements à visiter. Cerise sur le gâteau, le titre devrait même contenir quelques quêtes secondaires. Nous devrions qui plus est avoir une bande-son en accord avec le thème oriental avec Mentrix, compositeur d’origine iranienne qui mélange instruments traditionnels et sons modernes. En tout cas, le résultat nous semble pour le moment convenable, avec une direction artistique un poil cartoon qui apporte un petit vent de fraicheur pas négligeable.

Prince of Persia: The Lost Crown est prévu pour débouler normalement le 18 janvier 2024 sur PC via l’Epic Games Store et l’Ubisoft Store, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One et Switch.