Prime Gaming : 3 incontournables de LucasArts offerts cet été, voici les jeux de juillet

Chaque mois, Amazon tente d’attirer de nouveaux joueurs sur sa plateforme pour offrir des jeux via Prime Gaming. Certes, l’offre est souvent moins alléchante que les jeux gratuits d’Epic Games, ou les titres mis à disposition dans le PlayStation Plus, mais elle le mérite d’être assez abordable. Après tout, nous sommes nombreux à posséder un abonnement Prime pour nos achats ou d’autres services de la plateforme. Et pour cet été, Amazon viendra jouer avec nos souvenirs.

Du LucasArts et du soleil

Il y aura de bonnes pioches à récupérer pendant toute la période estivale. Prime Gaming veut jouer la carte de la nostalgie et s’est rapproché de LucasArts pour proposer une sélection de grands classiques. Ainsi, les abonnés pourront récupérer trois jeux iconiques au cours des trois prochains mois, à savoir :

The Secret of Monkey Island

Sam & Max: Hit The Road

Indiana Jones and the Fate of Atlantis

Les membres Prime pourront récupérer ‘gratuitement’ ces jeux, respectivement en juillet, août et septembre.

Quels jeux offerts sur Prime Gaming en Juillet ?

Cette petite surprise vient bien sûr compléter l’offre habituelle. Cinq autres titres seront disponibles au téléchargement en juillet aux côtés de The Secret of Monkey Island, à savoir :

Quelques bonnes pioches puisqu’on y aperçoit du Telltale, du Double Fine Productions ou encore le très sympathique The Wanderer : Frankenstein’s Creature. Pour récupérer ces jeux, s’abonner ou tester l’offre gratuite 30 jours, il suffit de se rendre sur la page Amazon Prime Gaming et d’aller récupérer les jeux gratuits.