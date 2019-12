The Telltale Batman Shadows Edition est disponible sur PC et Xbox One

L’éditeur Athlon Games et Telltale Games ont annoncé le retour du jeu narratif mettant en scène le chevalier noir dans une nouvelle édition : The Telltale Batman Shadows Edition – Batman : The Telltale Series. Cette nouvelle version regroupe toute la série mais accueillera aussi de nouvelles fonctionnalités que l’on vous liste ci-dessous.

Batman encore plus sombre

On rappelle qu’après les déboires de Telltale, le studio fut racheté et a ainsi pu sauver ses licences. Parmi elles, nous avons par exemple The Wolf Among Us (qui vient d’annoncer le retour du second épisode) et bien évidemment Batman. Cette Shadow Edition comprendra un relooking pour donner un aspect plus sombre, des améliorations graphiques, et du nouveau contenu téléchargeable.

Au programme, on a donc :

Batman: The Telltale Series (épisodes 1 à 5)

Batman: The Enemy Within (épisodes 1 à 5)

Shadows Mode

The Telltale Batman Shadows Edition est disponible dès aujourd’hui sur Steam et Xbox One. Pour les autres consoles, il faudra patienter un peu plus : le bundle sera disponible sur PS4, Switch et Epic Games Store « dans un futur proche ». Si vous disposez déjà d’au moins un épisode pour l’une ou l’autre saison, il est possible d’acheter le contenu téléchargeable du Shadows Mode pour 3.99€.