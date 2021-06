PlayStation Plus : Voici les jeux de Juillet 2021

A chaque fin de mois, Sony annonce ses nouveaux jeux à venir dans le cadre du PlayStation Plus. Après un mois de juin où l’on a pu découvrir le dernier Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown ainsi que Star Wars Squadrons, on connait désormais les jeux qui arriveront en juillet. Voici la liste complète des jeux PS Plus de juillet 2021.

Quels jeux PS Plus en juillet 2021 ?

Voici les jeux PlayStation Plus de juillet :

On note donc surtout la disponibilité de Plague Tale Innocence, qui sort le même jour dans sa version nouvelle génération (avec 4K et 60 fps), idéal pour se préparer à la suite récemment annoncée, A Plague Tale Requiem.

Où acheter une carte PS Plus ?

Si vous souhaitez acheter une carte PlayStation Plus, sachez qu’Amazon propose l’abonnement 12 mois, qui est souvent en promotion en cette période.

Quand seront dispos les jeux PS Plus de juillet 2021 ?

Vous en avez peut-être l’habitude désormais, il faut patienter une semaine après l’annonce pour pouvoir télécharger les jeux PlayStation Plus. Ceux de juillet arriveront donc dans quelques jours, le mardi 6 juillet dans la journée pour être exact. Ils seront disponibles jusqu’au 2 août. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente dans quelques instants sur notre chaîne Youtube.