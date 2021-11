Dinga Bakaba devient le directeur d’Arkane Lyon (Deathloop)

Il y a quelques semaines, on apprenait le départ de Romuald Capron de la tête d’Arkane Lyon, le studio qui s’est récemment illustré avec la sortie de Deathloop. Aujourd’hui, on apprend l’identité de son remplaçant, et ce n’est en rien une surprise, puisque c’est Dinga Bakaba qui prend les rênes ici.

Un vétéran du studio

Après son travail en tant que game director sur Deathloop, Dinga Bakaba est donc nommé officiellement à la tête d’Arkane Lyon, comme nous l’apprend VGC. Malgré ce nouveau rôle, il est précisé qu’il restera présent en tant que co-directeur créatif, notamment aux côtés de Sébastien Mitton comme c’était le cas pour Deathloop.

Dinga Bakaba travaille chez Arkane Lyon depuis maintenant plus de dix ans, puisqu’il est arrivé en 2010 en tant que system designer et producteur associé sur le premier Dishonored. Il a ensuite été le lead designer sur Dishonored 2 et sur Dishonored : La Mort de l’Outsider, avant de s’occuper de Deathloop.