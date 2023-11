Les licenciements dans l’industrie s’enchaînent, cette fois-ci chez Amazon Games

Ça ne s’arrête jamais

Ce plan a pour but de favoriser Amazon Prime Gaming et son service de jeux gratuits, aux dépends des autres pôles de cette division. Ainsi, les équipes Game Growth (celle qui aidait les petits créateurs à mettre en avant leurs jeux) et Crown Channel (la chaîne gaming du groupe sur Twitch) sont purement supprimées, ce qui veut dire que 180 personnes se retrouvent sur le carreau du jour au lendemain. Comme le rappelle Aftermath, ce n’est pas la première fois cette année qu’Amazon Games élague ses rangs, puisqu’une centaine de personnes ont déjà été renvoyées en avril dernier.

Christoph Hartmann, vice-président d’Amazon Games, déclare :

« Nous avons écouté nos clients et nous savons que leur offrir des jeux gratuits chaque mois est ce qu’ils souhaitent le plus. Nous affinons donc notre avantage Prime pour nous y concentrer davantage. Ces changements dans notre approche commerciale s’accompagnent de changements dans nos ressources, entraînant la suppression d’un peu plus de 180 postes. »

Avec la trésorerie d’Amazon (qui affichait récemment d’excellents résultats) et celle de son fondateur, ces renvois peuvent apparaître particulièrement injustifiés, ce qui n’est pas une première en 2023.