Warhammer 40,000: Space Marine 2 : On a zigouiller du tyranide, premier avis

Space Marine 2 arrive dans un contexte de gros développement des franchises Warhammer et Warhammer 40,000 dans le médium du jeu vidéo. Que ce soit Warhammer: Age of Sigmar – Realms of Ruin qui va arriver du côté de l’univers fantasy, ou du côté science fiction les jeux Rogue Trader, Speed Freeks ou encore Warpforge, l’actualité est plutôt chargée. Mais parmi l’ensemble des projets dans l’univers de SF de Game Workshop, c’est bel et bien Space Marine 2 qui retient l’attention. Que ce soit en terme d’ambition, de réalisation, et même pour le studio derrière.

Car oui, Saber Interactive s’est récemment fait connaître notamment par de nombreux TPS plutôt convaincants, World War Z : Aftermath en tête. Lors de la dernière annonce autour de Warhammer 40,000: Space Marine 2 à l’occasion du Summer Game Fest 2023, un mode coopératif jusqu’à 3 joueurs à été annoncé, un choix on ne peut plus logique de par le passé du développeur. Malheureusement ce n’est pas une feature que nous avons pu tester durant cette heure d’essai du titre.

Pour information, l’ensemble des images présentées dans cet article nous ont été envoyées par l’éditeur. Nous n’avons pas eu le droit de prendre des captures de notre session de jeu. Celle-ci a été réalisée sur une configuration personnelle, un I5 de 9e génération, 32go de ram et une RTX 4060. Sur l’ensemble de notre partie, nous avons eu un jeu plutôt fluide dans un réglage « haut », malgré quelques chutes de framerate, tout à fait logique pour un titre qui n’est pas encore sorti.

La brutalité de masse

Le premier Space Marine, sorti il y a déjà plus de dix ans, était un jeu qui, s’il n’avait pas convaincu l’ensemble de la presse, avait su se faire une place dans le cœur des fans, notamment car arrivé à une époque où peu de projets autour de la licence étaient parus. Nous avions face à nous un jeu d’action à la troisième personne inspiré de Gears of War, et assez court dans sa version de base. Cette fois-ci, les choses sont assez différentes, notamment de par le développement très massif du jeu coopératif inspiré du culte Left 4 Dead. Games Workshop a d’ailleurs assez rapidement compris le potentiel d’un tel style de jeu pour adapter leur univers via la série Vermitide et plus récemment Darktide.

Ici, on reste sur de la troisième personne comme pour le premier épisode, et en dehors de l’univers et des personnages, c’est tout ce qui a été conservé pour ce Space Marine 2. Car oui, comme nous le disions dans notre introduction, le choix du développeur, Saber Interactive, n’a pas été anodin car nous retrouvons ici une formule proche de leur Left for Dead à la troisième personne, World War Z : Aftermath. Ainsi, nous avons ici un jeu coopératif jusqu’à trois qui vous proposera de traverser de longues missions avec différents points clés, le tout rythmé par une tuerie en masse.

Dans la mission que nous avons pu tester, nous avons eu l’occasion de découvrir plusieurs biomes, allant de la jungle à la base militaire. Forcément, la rétine est plutôt ravie au premier abord de voir une sensation d’immensité qui est à plusieurs reprises vraiment mise en valeur dans la réalisation du jeu.

Au niveau du gameplay, nous nous retrouvons avec un mélange d’arme à feu et d’arme tranchante, une par main. Sur PC dans une configuration clavier/souris, l’ensemble est assez logiquement attribué à la souris, chaque clic représentant une main. L’idée est ainsi de pouvoir enchaîner sans aucun moment de répit pour nos opposants entre du tranchage en règle et une rafale de balles. Si vous souhaiter viser plus en détail avec vos armes a feu, il faudra cependant faire une pression avec le clic molette de la souris. C’est quelque chose d’un peu moins intuitif, je vous l’accorde.

Si l’on retrouve ensuite les classiques grenades ou seringues de vie, Space Marine 2 propose une mécanique d’une sorte de mode berserk qui, une fois activée, va vous permettre d’être plus rapide et plus violent dans vos attaques. Cette activation va également permettre de faire apparaître de petite vague d’énergie faisant également reculer la nuée d’adversaires face à vous. Et si vous souhaitez esquiver les attaques, il sera possible d’effectuer une esquive, mais aussi une parade avec votre arme ce qui aura la plupart du temps pour effet de permettre de contre-attaquer immédiatement. Autre aspect visuellement très satisfaisant, il est possible d’affaiblir de plus gros monstres jusqu’à avoir une interaction de finisher possible. Comme dans beaucoup de jeux du genre, cette élimination vous apportera également un peu de vie supplémentaire.

Tyranides ou zombies ?

Difficile en une heure de se faire un véritable avis sur un jeu comme vous vous en doutez. Cependant, cela permet d’entrevoir les principales mécaniques, et visualiser la direction que prend ce Space Marine 2. Et au final y a beaucoup de positif. Si forcément certaines bases sont les mêmes que pour World War Z: Aftermath, il y a la volonté d’aller plus loin sur certains aspects, et de viser plus minimaliste sur d’autre.

Sur le volet scénaristique tout d’abord. Là où World War Z fonctionnait avec des missions scénarisées, Space Marine 2 semble partir sur une direction où la dimension scénaristique va également être présente hors des missions en elles-mêmes. Reste à voir comment tout cela va s’agencer, notamment de part l’omniprésence de la dimension coopérative.

C’est d’ailleurs un des aspects les plus importants du titre. Si nous n’avons pas pu jouer à plusieurs lors de notre session, le jeu fonctionne de façon à ce que vous ayez obligatoirement avec vous deux autres personnages dans n’importe quelle situation. Ici ils ont été incarné par des bots. Forcément, tout comme pour les titres du genre, cela rend le jeu beaucoup moins plaisant seul qu’à plusieurs.

L’autre aspect qui pour le coup sera peut être une limite du titre, c’est son arsenal. Sur notre session, nous n’avons au final vu que peu d’armes. Si on retrouve forcément l’épée tronçonneuse iconique, au niveau des armes à feu, nous n’avons pu tester que 5/6 modèles. Si forcément on ne peux pas avoir la même liberté que sur un jeu tel que World War Z, cela peut ajouter un aspect répétitif à l’ensemble.

En dehors de ces potentielles limites (toujours à prendre avec des pincettes, le jeu n’étant pas sorti), notre premier retour est plutôt convaincant ! Warhammer 40,000 : Space Marine 2 a en tout cas répondu à un premier souhait : tuer en masse des centaines et centaines de tyranides, et ça, c’est fun.