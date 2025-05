Prenez part au Fish Stick Protocol dans ce jeu multijoueur d’extraction qui nous présente une nouvelle bande-annonce

Une virée dans une autre dimension ?

Pour vous résumer son concept, Fish Stick Protocol est un jeu multijoueur en coopération dans lequel vous devrez récupérer des reliques pour les entreposer au sein des Galeries Betterman. Vous incarnez l’un des petits êtres en combinaison jaune aperçus dans le trailer et devrez visiter des dimensions générées de manière procédurale en équipe jusqu’à 8 joueurs et joueuses. Mais attention puisque de nombreux dangers orneront votre route, comme nous le montre le tout nouveau trailer de gameplay dévoilé à l’occasion de l’AG French Direct 2025.

Leur pire cauchemar. Voilà ce que revivent les petits personnages jaunes présents dans le trailer. Des fleurs empoisonnées ou explosives, des nuées de guêpes tueuses, ceci n’est qu’un échantillon des dangers environnementaux rencontrés dans les dimensions loufoques de Fish Stick Protocol. En tant qu’employés du Propriétaire, vous n’avez pas d’autres choix que de vous rendre dans celles-ci pour y récupérer ces précieux artéfacts susceptibles de décorer les Galeries.

À travers de mystérieux portails, vous rejoindrez les dimensions créées par le jeu selon des paramètres procéduraux, et pourrez y rencontrer tantôt d’autres plantes incendiaires vous octroyant du sprint, ou carnivores vous faisant avoir la grosse tête. Ramenez tous les objets que vous pouvez et ouvrez le portail pour sortir de cet enfer et prendre du repos bien mérité.

Votre mission ne sera pas de tout repos, y compris en fonction de vos alliés, mais vous pourrez rapidement tester votre cohésion, puisque Fish Stick Protocol sera disponible sur Steam en 2025. Vous pouvez l’ajouter à votre liste de souhaits et retrouverez prochainement notre interview des développeurs pour en découvrir bien plus sur le jeu.