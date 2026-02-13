Pragmata dévoile un Times Square lunaire et de nouveaux ennemis avant sa sortie en avril 2026

Un morceau de New York sur la lune

Ce nouveau trailer de Pragmata offre un aperçu plus détaillé de l’univers futuriste du jeu. On y découvre notamment une zone spectaculaire de la station de recherche lunaire, recréant un paysage inspiré de Times Square grâce à la technologie Lunafibre et à l’impression 3D. La séquence met ainsi en avant cette section inédite de la station, transformée en réplique dystopique de New York.

Après avoir longtemps observé des décors de bases spatiales, il est particulièrement appréciable de voir ce que la direction artistique du jeu peut réellement proposer. Avec ses néons artificiels, ses structures reconstruites et son architecture futuriste, l’ambiance promet de se révéler particulièrement singulière. On retrouve bien évidemment nos protagonistes : l’explorateur humain Hugh et la jeune androïde Diana. Leur relation continuera d’évoluer au fil de leur fuite face à une IA hostile et à des robots traqueurs redoutables. Le trailer esquisse d’ailleurs les prémices d’un lien proche d’une relation père-fille.

Le trailer également introduit également plusieurs nouvelles créatures mécaniques et entités mystérieuses. Ces ennemis semblent exploiter l’environnement urbain pour surprendre notre duo. Bonne nouvelle pour les curieux : la démo « Sketchbook » de Pragmata a déjà dépassé le million de téléchargements.

Pour rappel, elle est disponible sur le Nintendo eShop, le PlayStation Store, le Xbox Store et sur PC via Steam. Elle propose plusieurs bonus à débloquer, dont :

Le costume “gribouillé” de Hugh par Diana

Des fonctionnalités cachées

Des récompenses liées aux tentatives multiples

Pragmata sortira le 24 avril 2026 sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (Steam). Les précommandes sont déjà disponibles et incluent des bonus cosmétiques :

Costume Neo Bushido pour Hugh

Costume Neo Kunoichi pour Diana

Une édition Deluxe dématérialisée est également proposée. Elle comprend le pack Varié – Refuge, incluant :