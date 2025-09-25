Pour les 20 ans de la série God of War, PlayStation va sortir… une nouvelle manette

Un sticker rouge et l’affaire est pliée

Et oui, pas de nouveau jeu God of War à se mettre sous la dent pour le moment, mais hey, au moins, vous avez droit à une nouvelle manette. Sony a dévoilé l’existence d’une DualSense spéciale censée célébrer les 20 ans de sa licence culte, avec un design qui évoque la fameuse marque de Kratos à sur son visage. Bon, on ne va pas se mentir, prenez une DualSense blanche et collez un bout de scotch rouge dessus, et l’illusion sera parfaite.

Dela Longfish, directeur artistique au sein de Santa Monica Studio, avait deux-trois mots à dire via le PlayStation Blog concernant cette manette :

« En l’honneur du 20e anniversaire cette année, nous sommes ravis d’avoir l’occasion de fêter ce jalon avec un nouveau design de la manette de jeu DualSense. Lorsque nous cherchions le meilleur moyen de symboliser la série, ce périphérique nous est immédiatement venu à l’esprit. En effet, sa forme se prêtait parfaitement à l’aspect du tatouage oméga de Kratos. Quel que soit l’opus de God of War, la forme de ce motif rougeoyant qui contraste avec le gris de la peau recouverte de cendre constitue l’un des éléments les plus emblématiques du look de Kratos, aussi bien dans les sagas grecque que nordique. Notre équipe a alors sélectionné les coloris de la manette avec un soin tout particulier pour représenter les deux teintes principales. De cette manière, chaque composante rend hommage au design qui symbolise Kratos depuis vingt ans. Nous espérons que la manette plaira aux fans. En outre, nous ne vous remercierons jamais assez toutes et tous pour le soutien que vous avez apporté à Santa Monica Studio au fil des années ! »

Cette manette God of War sera proposée au prix de 84,99 €, et ses précommandes ouvriront sur le site officiel de PlayStation le 3 octobre prochain à 10 heures du matin.