God of War Ragnarok : Quelques skins gratuits arrivent en jeu pour fêter le vingtième anniversaire de la saga

Petit hommage pour grand anniversaire

Toujours pas de remaster à l’horizon, mais du contenu sur God of War Ragnarok pour fêter cet anniversaire. C’est sans doute mieux que rien, surtout quand c’est gratuit. On découvre qu’une mise à jour arrivera le 20 mars prochain pour le dernier épisode en date (aussi bien sur PS5 que sur PC), et ajoutera la possibilité de modifier l’apparence des accessoires d’arme et de bouclier, en plus de toute une série de skins.

Ces costumes vont rendre hommage à l’un des skins proposés dans God of War II, et sont regroupés dans la collection Odyssée noire. Voici tout ce qui sera ajouté via la mise à jour :

Apparence Odyssée noire pour Kratos

Ensemble d’armure Odyssée noire pour Kratos (plastron Odyssée noire, brassards Odyssée noire et ceinture Odyssée noire)

Vêtement Odyssée noire pour Atreus

Robe de sorcière Odyssée noire pour Freya

Hache Léviathan Odyssée noire (apparence) et pommeau Odyssée noire (accessoire)

Lames du Chaos Odyssée noire (apparence) et manches Odyssée noire (accessoire)

Lance Draupnir Odyssée noire (apparence) et talon Odyssée noire (accessoire)

Bouclier du gardien Odyssée noire (apparence)

Bouclier Intrépide Odyssée noire (apparence)

Bouclier Mur de pierre Odyssée noire (apparence)

Bouclier d’étoile brisée Odyssée noire (apparence)

Bouclier offensif Odyssée noire (apparence)

Bouclier Aspis spartiate Odyssée noire (apparence)

Rönd Odyssée noire

C’est d’ailleurs le bon moment pour acheter les jeux de la saga qui sont en promotions pendant les célébrations de l’anniversaire, tandis qu’un avatar gratuit sur le thème des 20 ans de God of War sera ajouté le 20 mars sur le PlayStation Network.