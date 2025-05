Poem Ex Machina nous invite à enfiler nos rollers dans une aventure « Ride’n’Fight » prévue pour printemps 2026 sur PC

Se balader dans une ville avec style en chaussant nos rollers, ça nous rappelle forcément Jet Set Radio ou son successeur spirituel et plus récent Bomb Rush Cyberfunk. D’autres développeurs et développeuses tentent de se réapproprier ce socle de gameplay tout en y apportant leur sauce. C’est le cas d’Amaury Hyde, basé à Montpellier et qui nous révèle aujourd’hui son titre intitulé Poem Ex Machina.