36% des professionnels disent utiliser l’IA générative, 52% pensent que cela nuit à l’industrie du jeu vidéo

L’outil reste principalement utilisé pour de la recherche

Commençons d’abord par le sujet de l’IA, qui est sur toutes les lèvres depuis quelques mois. On sait qu’une partie de l’industrie a déjà adopté l’outil et l’utilise fréquemment, reste encore à savoir à quelle fréquence et pour quelles tâches.

On note alors que 36% des professionnels interrogés disent personnellement utiliser l’IA générative dans le cadre de leur travail, tandis que 52% déclarent travailler dans une entreprise qui utilise cette technologie. Il y a cependant de nombreuses nuances à apporter ici, puisque ce sont les employés directement liés au développement des jeux qui utilisent le moins l’IA (30%), contre 58% chez les éditeurs et les agences partenaires. Autre fait intéressant, l’IA générative est davantage utilisée par les personnes plus âgées (46% contre 34%), et surtout par les managers (47%) que par les juniors (29%).

Quant à savoir pour quelles tâches l’outil est employé, ce qui en ressort ici est que la recherche et le brainstorming sont les raisons principales derrière l’emploi de l’IA générative (81%). Seuls 19% des utilisateurs se servent de l’IA pour générer des assets, tandis que 47% l’utilisent pour de l’assistance dans le codage et pour des tâches quotidiennes comme les mails.

Et si le tout est en train de se démocratiser, 52% des interrogés pensent que l’IA générative a un mauvais impact sur l’industrie (surtout les employés directement menacés dans les branches visuelles et narratives), contre 7% qui estiment l’inverse (ce qui est moins que les 13% de l’année passée).

Un avenir de plus en plus incertain pour les jeunes de l’industrie

Comment ne pas lier cette crainte grandissante de l’IA à celle des licenciements qui sont plus fréquents depuis la fin de la bulle Covid. Parmi les personnes sondées, 28% disent avoir été licenciées au cours de ces deux dernières années, et ce chiffre est encore plus grand (33%) si on ne compte que les employés travaillant aux États-Unis. Pire, environ 50% des employés travaillent dans une entreprise qui a effectué des licenciements l’an dernier. Ce qui pose un problème pour la génération future, de plus en plus incertaine sur les débouchés du milieu. 74% des étudiants se disent inquiets à propos de cela.

Pour endiguer ce problème, la syndicalisation peut être vue comme une solution et celle-ci est voulue par 82% des Américains sondés. Surtout chez les jeunes de moins de 24 ans, dont aucun sondé n’était contre la syndicalisation.

Pour finir, abordons un sujet un peu moins lourd avec les résultats du sondage concernant des aspects plus techniques, comme le fait que 42% des employés utilisent le moteur Unreal Engine contre 30% qui restent sur Unity. Entre la PS5 et la Xbox Series, c’est la console de Sony qui est plébiscitée ici pour travailler dessus (47% contre 40%), tandis que l’intérêt pour le Steam Deck est grandissant, au point où elle serait la quatrième plateforme la plus utilisée par les développeurs. Et ce, à l’inverse d’un marché VR qui se rétrécit de plus en plus, avec seulement 8% des employés qui travaillent sur un projet VR.