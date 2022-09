Le PlayStation VR 2 dévoile sa toute première publicité vidéo

On sent que la promotion autour du casque PlayStation VR 2 commence à s’accélérer. Après avoir permis à la presse du monde entier de pouvoir poser les mains sur le casque, Sony s’est adressé au public en accordant une petite place aux jeux PS VR 2 durant le dernier State of Play. Le constructeur japonais continue aujourd’hui dans cette démarche avec la publication d’une première publicité pour son dernier casque, qui entend bien nous faire passer à la nouvelle génération de la réalité virtuelle sur consoles.

Aucune date à l’horizon

Cette vidéo a donc pour but de nous vanter les caractéristiques techniques de ce PS VR 2, à commencer par des visuels affichés en 4K HDR qui devraient rendre l’immersion plus efficace. La publicité nous met en avant le confort de ce casque, qui profitera d’une vision à 110°, ainsi qu’une molette pour ajuster les lentilles afin de parfaitement s’adapter à la physionomie de votre visage.

La technologie du eye tracking, qui suit votre regard pour mieux s’ajuster à votre vision, est aussi montrée dans cette vidéo, tout comme les nouvelles manettes qui promettent d’être bien plus satisfaisantes que les PS Move, qui ont bien fait leur temps maintenant. Le site PlayStation est rempli d’informations au sujet de ce casque, avec un descriptif complet de tout ce qu’il aura à nous offrir.

Mais malgré cette publicité, toujours pas de date, et encore moins de prix. Même si la communication s’accélère, Sony est toujours hésitant à ce sujet et on peut comprendre qu’avec la hausse du prix de la PS5, le tarif de ce PlayStation VR 2 devrait faire grincer quelques dents. Alors autant vanter au maximum les qualités de ce casque afin que la pilule passe un peu mieux dans quelques semaines n’est-ce pas ?