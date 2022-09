Accueil » Actualités » Le PS VR 2 en dévoile un peu plus, tout comme Horizon: Call of the Mountain

On nous avait promis un peu de PS VR 2 pour le State of Play de septembre, mais le passage réservé aux jeux du casque était somme toute assez minime. Mais Sony avait invité une partie de la presse à essayer directement le casque pour donner enfin un premier retour plus concret sur ce PS VR 2, avec plein de vidéos à l’appui pour que l’on puisse en découvrir plus.

Le plein d’impressions pour le casque de Sony

On commence avec Eurogamer, qui publié une grosse vidéo d’impressions qui permet de voir le casque sous tous les angles. On peut voir les manettes d’un peu plus près, mais aussi la finition de ce PS VR 2, tout en regardant comment il interagit avec la PS5.

Cette vidéo très complète nous montre aussi des démos de Horizon: Call of the Mountain, mais aussi de Resident Evil Village VR, Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge – Enhanced Edition ou encore The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution.

On peut ainsi mieux se rendre compte des capacités du casque, qui selon IGN s’annonce comme étant très prometteur bien que potentiellement très cher, avec la technologie qu’il embarque.

Si vous souhaitez retrouver un avis en français sur le casque, et surtout sur Horizon: Call of The Mountain, on vous invite à faire un tour du côté de chez nos confrères de Gamekult pour découvrir leurs impressions.

Aucune date n’a été partagée pour ce PlayStation VR 2 pour le moment, il faudra donc se montrer encore un peu patient.