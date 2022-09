PS VR 2 : Les jeux du casque PS VR 1 ne seront pas retrocompatibles sur le nouveau casque

Certains redoutaient cette annonces, d’autres ne l’avaient pas vue venir. Le PS VR 2 a pas mal fait parler de lui cette semaine avec des toutes premières previews de la presse qui ont pu essayer le nouveau casque de Sony. Les retours étaient pour la plupart très positifs, étant donné que le casque embarque une technologie bien calibrée qui rend apparemment l’expérience très satisfaisante. Mais il y a tout de même une ombre à ce tableau.

Confirmed on Sony's Official PlayStation Podcast: PSVR games are not compatible with PSVR2

(Around 29:10)https://t.co/4BBjwlwitR pic.twitter.com/Dx4AWj3QYg

— Nibel (@Nibellion) September 16, 2022