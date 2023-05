PlayStation Plus : Voici les jeux du mois de juin pour l’abonnement Essential

Quels jeux PS Plus en juin 2023 ?

Pour le mois de mai, nous avons eu droit à une sélection variée puisqu’elle contenait GRID Legends, Chivalry 2 et Descenders, trois jeux avec des styles bien différents. En sera-t-il de même pour le mois de juin ?

Voici la liste des jeux offerts en juin sur le PlayStation Plus Essentials :

Que pensez-vous de cette sélection ? Pour ce qui est des jeux du PlayStation Extra et Premium, il faudra attendre encore quelques jours, en milieu de mois prochain.

Quand seront dispos les jeux PS Plus ?

Comme toujours, il faut patienter quelques jours avant de pouvoir jouer : les jeux de ce mois-ci seront disponibles le mardi 6 juin 2023 dans la journée, via l’onglet PlayStation Plus de votre console. Si vous souhaitez en savoir plus, on vous les présente bientôt sur notre chaîne Youtube.