PC Gaming Show : 10 annonces et jeux à retenir de la conférence

Chaque année, le PC Gaming Show propose de revenir sur plusieurs dizaines d’annonces, avec des éditions plus intéressantes que d’autres et un rythme pas toujours soutenu. En lieu et place d’un résumé complet du show, on vous propose ici une sélection des titres qu’il fallait retenir pour cette édition 2022, avec les quelques annonces qui valent le coup d’oeil. Voici 10 annonces ou jeux que l’on peut retenir de ce PC Gaming Show 2022.

Soulstice

Date : 20 septembre 2022

: 20 septembre 2022 Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series

La conférence a commencé avec l’enfant illégitime de Devil May Cry et d’Astral Chain, Soulstice, qui a venu nous présenter un nouveau trailer ainsi qu’une date de sortie.

Les soeurs Briar et Lute nous donnent donc rendez-vous dès le 20 septembre sur PC et nouvelle génération dans cet action-RPG/beat’em all très nerveux. Le gameplay dévoilé lors de la conférence montre une fois de plus que le titre s’inspire beaucoup des licences phares du genre, et il semble bien le faire, puisque le résultat a l’air plutôt convaincant pour le moment.

The Invincible

Date : 2023

: 2023 Plateformes : PC, PlayStation 5 et Xbox Series

Ce PC Gaming Show était l’occasion de découvrir l’un des nouveaux titres de 11 Bit Studios, à savoir The Invincible, qui s’est dévoilé à travers une large séquence de gameplay.

Cette aventure de science-fiction en vue à la première personne nous embarquera à la découverte d’une planète hostile nommée Regis III, où l’on partira à la recherche d’un équipage perdu. Il faut alors s’attendre à ce que cette aventure soit très narrative, avec des choix à faire pour influer sur la survie de notre personnage. Sortie prévue en 2023 sur PC et consoles.

Deceive Inc

Date : Début 2023

: Début 2023 Plateformes : PC (Steam et Epic Games Store), PlayStation 5 et Xbox Series

Tripwire Presents et Sweet Bandits Studio ont présenté Deceive Inc, une nouvelle expérience multijoueur d’espionnage qui nous place dans la peau des meilleurs espions de la société Deceive Inc.

Le but sera d’accomplir différentes missions pour cette entreprise, mais le souci, c’est que vous ne serez pas seul. D’autres espions incarnés par d’autres joueurs et joueuses vont eux aussi essayer d’effectuer ce job, et c’est au premier qui réussira qui remportera les lauriers. Il faudra donc se défaire de ses rivaux tout en menant à bien la mission qui nous est confié, avec bien entendu tous les gadgets d’un espion à notre disposition, dont beaucoup de déguisements.

The Alters

Date : Pas de date

: Pas de date Plateformes : PC

Si l’on a pas encore vu d’images de gameplay pour The Alters, il est sans aucun doute l’un des titres qui a retenu le plus notre intention, tant la proposition est unique.

Les développeurs derrière This War of Mine et Frostpunk nous présentent une histoire de science-fiction dans laquelle notre protagoniste sera entouré de ses alter-ego, qui ne sont pas des clones mais des versions alternatives de lui-même. Le jeu nous confrontera alors à des choix qui pourront avoir de graves conséquences sur ces autres incarnations du personnage, coincé au sein d’une planète inconnue et n’ayant que lui-même (et ses autres lui) sur qui compter.

System Shock

Date : 2022

: 2022 Plateformes : PC (Steam, GOG et Epic Games Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series

Le remake de System Shock a répondu présent avec un tout nouveau trailer qui marque le retour de Terri Brosius pour incarner la voix de SHODAN, qui a de quoi coller quelques frissons.

Cette intelligence artificielle viendra donc à nouveau nous menacer dans cette ré-imagination du jeu culte de 1994, qui ne va pas seulement proposer des visuels plus modernes, mais aussi un gameplay retravaillé pour correspondre aux standards de notre époque. Un bon moyen de redécouvrir ce classique, qui devrait normalement arriver cette année.

Demonschool

Date : 2023

: 2023 Plateformes : PC (Steam et itch.io), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch

On a peut-être au notre dose de Persona au Xbox-Bethesda Games Showcase, mais Necrosoft Games a décidé de nous en donner un peu plus avec Demonshool, largement inspiré de la série d’Atlus, mais avec quelques twists.

Le titre nous fera donc suivre les aventures de lycéens qui doivent combattre des démos, avec un système de journée où l’on devra trouver le bon équilibre entre la vie quotidienne et les combats, sauce Tactical-RPG. On aura aussi évidemment un système de relations avec 15 personnages à apprendre à connaître, bref, tout ce qui fait un bon Persona, sans être un Persona.

Agent 64: Spies Never Die

Date : Pas de date

: Pas de date Plateformes : PC (Steam)

Tandis que le retour de Goldeneye 64 se fait toujours attendre malgré des leaks de plus en plus insistants, le PC Gaming Show a levé le voile sur Agent 64: Spies Never Die, qui s’inspire sans détour du jeu culte sur James Bond.

On se retrouve alors devant un FPS qui semble tout droit être sorti de la Nintendo 64 (avec un peu plus de peaufinage tout de même), dans lequel on va suivre John Walter, ancien agent secret qui va devoir reprendre du service pour sauver le monde. On ne va pas se mentir, le titre joue complétement sur notre nostalgie de Goldeneye, mais la proposition semble assez intéressante pour qu’on lui donne sa chance.

Norland

Date : Pas de date

: Pas de date Plateformes : PC (Steam)

Dans la droite lignée d’un Rimworld, Norland se présente comme un simulateur d’histoire avec un petit côté stratégie, qui prendra ici place dans un contexte médiéval, où l’on sera placé aux commandes d’une famille issue de la noblesse.

En plus de tout faire pour œuvrer à la prospérité de notre domaine, en construisant des fermes ou des boutiques, il faudra aussi se heurter aux manigances de la cour qui englobent histoires de trahison, de sexe, de meurtres et de guerre. Il faudra donc bien apprendre à connaître chacun des membres de la cour pour arriver à nos fins, avec des choix qui viendront impacter le reste de notre partie.

Synergy

Date : Pas de date

: Pas de date Plateformes : PC (Steam)

Sans doute le jeu avec la direction artistique la plus remarquable lors de ce PC Gaming Show. Synergy est le prochain jeu du studio français Leikir, qui est pourtant déjà à l’œuvre sur Metal Slug Tactics.

Ce superbe trailer nous montre alors que l’on devra bâtir une colonie sur une nouvelle planète, aussi sublime que dangereuse, avec de la récolte de ressources, des recherches technologiques et des éléments de survie à prendre en compte. Un pitch plutôt classique mais qui est aidé par des visuels assez saisissants, qui donnent clairement envie d’en savoir plus sur le titre.

Half-Life Alyx : Levitation

Date : 2022

: 2022 Plateformes : PC (Steam)

Chose peu banale, le PC Gaming Show s’est terminée par une présentation d’un mod. Mais pas n’importe lequel, puisqu’il s’agit de Half-Life Alyx : Levitation, qui promet d’ajouter un vrai scénario en plus de celui du jeu de base.

Le titre en réalité virtuelle nous embarquera à travers cinq heures de contenu supplémentaire, avec un résultat qui semble être aussi réussi que celui du jeu de base. On a pu voir ici une longue présentation de gameplay qui donne plutôt envie, et qui réserve quelques surprises aux fans de la série Half-Life.

Les autres annonces

Parmi les autres annonces à retenir, on pourra citer en vrac la sortie de Victoria 3 en 2022, celle d’Immortality pour le 26 juillet, le premier trailer du jeu cyberpunk Nivalis, ou encore le début de l’accès anticipé pour Gloomwood le 16 août prochain.

Les français de Shiro Games étaient aussi largement représentés, avec des mises à jour pour Wartales, Northgard et Dune: Spice Wars, tout en mettant en avant son rôle d’éditeur avec la présentation de Decarnation et Abyssals. Notez que des dizaines d’autres jeux ont été présentés, et on vous invite à jeter un oeil au replay de la présentation pour en avoir un aperçu global.

En dehors d’un rythme qui a toujours du mal à nous captiver, cette édition 2022 du PC Gaming Show a donc réservé quelques surprises, même si ce n’est pas la conférence que l’on retiendra le plus en juin.