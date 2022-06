Immortality dévoile enfin sa date de sortie

Immortality a fait plusieurs apparitions lors de ce non-E3. On l’a d’abord aperçu vendredi du côté de Netflix pour apprendre qu’il rejoindrait le catalogue de jeux disponibles sur la plateforme puis quelques heures plus tard, on avait droit à une nouvelle séquence de gameplay commentée lors du Tribeca Games Spotlight. Et cette fois-ci, c’est le PC Gaming Show qui a eu droit à la même vidéo, sans les commentaires, mais avec la date de sortie.

Immortality aura donc une sortie estivale

On ne va pas ménager le suspense plus longtemps vu que le titre compte déjà beaucoup en jouer, Immortality sortira le 26 juillet. Pour rappel, il s’agit d’un jeu fait à l’aide de séquences filmées en prise de vue réelle, ce qui n’a rien d’étonnant vu les jeux précédents de Sam Barlow, Her Story et Telling Lies.

On devra enquêter sur la disparition de la mystérieuse actrice Marissa Marcel en cherchant des indices dans les archives de ses trois long-métrages mais aussi dans ses apparitions publiques filmées tels que des passages dans des late-shows, des avant-premières ou des remises de prix. Il sera possible de faire pause, zoomer et cliquer sur un élément qui nous enverra sur une autre séquence.

Immortality sortira donc le 26 juillet sur PC et Xbox Series, il sera d’ailleurs dans le Game Pass pour ces deux machines. Il arrivera ensuite sur la plateforme de jeux de Netflix et le studio Half Mermaid tease déjà son portage sur d’autres consoles.