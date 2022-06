Accueil » Actualités » The Invincible, attendu sur PC et consoles, se montre pour la première fois avec du gameplay impressionnant

Les polonais de Starward Industries nous révèlent aujourd’hui dans le PC Gaming Show, la toute première séquence de gameplay pour leur jeu à venir en 2023, The Invincible. Dans ce thriller d’aventure à la première personne, il vous faudra découvrir le mystère de Regis III, la planète hostile se trouvant dans la galaxie Lyra, sur laquelle votre équipage a disparu.

Cette épopée narrative est inspirée du roman éponyme écrit par l’auteur de science-fiction Stanislaw Lem dans les années 60 et mettra en scène Yasna, astrobiologiste qui se réveille sur cette terre inhabitée et inexplorée, et qui devra faire des choix pour sauver sa peau et celle de ses équipes.

Quelle est donc cette chose robotique terrifiante ?

Durant cette longue séquence de gameplay dans un style rétro-futuriste très impressionnant, nous découvrons une conversation entre Yasna et Novik, qui doit être un de ses collègues, qui la guide à distance. Yasna se trouve dans une zone aride qu’elle peut étudier pour en découvrir les secrets et mettre à jour sa carte du monde.

Elle intègre ensuite son propre robot dans lequel elle se déplace plus lourdement jusqu’à tomber sur un autre robot duquel elle se cache. A la fin de la séquence, Yasna se trouve être en danger car visée par un Antimat, un gros robot à plusieurs pattes…

La publication de cette bande-annonce de gameplay est également l’occasion pour Starward Industries d’annoncer l’entrée à son capital de 11 bit studios de manière minoritaire ainsi que l’édition de The Invincible par ces derniers. 11 bit studios sont également à l’œuvre dans The Alters, annoncé également lors du PC Gaming Show.

Nous n’avons toujours pas de date de sortie précise pour The Invincible. Le jeu sortira en 2023 sur PC et consoles, sans plus de précision, bien que l’on se doute que le jeu soit 100% consoles actuelles. Vous pouvez dors et déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam.