Abyssals : Le nouveau jeu du label d’édition Shiro Unlimited se dévoile avec un premier trailer

Pendant le PC Gaming Show, Shiro Unlimited, le label d’édition de Shiro Games, a annoncé Abyssals, développé par le studio madrilène OverPowered Team. De quoi certainement attirer les férus de jeux de construction et gestion.

De la survie et du city builder

En effet, Abyssals, se présente via ce premier trailer comme un city builder de survie se déroulant dans un environnement aquatique, après la dévastation de la terre . Le but sera de construire votre colonie sous-marine tout en survivant aux dangers alentours, et en faisant tout votre possible pour éclairer votre infrastructure afin de survivre aux dangers sous-marin.

Il sera au passage question de récupérer les rares ressources de la planète océan Abyss-62e, et ainsi développer convenablement votre colonie tout en faisant très attention aux ennemis hostiles tapis dans les ténèbres. L’optimisation de votre consommation sera primordiale, et l’exploration de l’environnement marin et le développement de la technologie sera un élément également important avec le minage, la récolte voire la pêche. Le titre parait en tout cas assez prometteur, et devrait ravir les joueurs avides de city builder et de jeux de survie.

Pour l’heure, Abyssals, est attendu pour une sortie en 2023 sur PC.