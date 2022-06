Decarnation : Le jeu d’horreur narratif de l’éditeur Shiro Unlimited s’exhibe en vidéo pour la première fois

Après Abyssals, Shiro Unlimited annonce un certain Decarnation. Le jeu d’horreur narratif par le studio parisien Atelier QDB nous montre tout l’étendu de son univers fantasmagorique avec une première vidéo.

Un trailer cauchemardesque

Dans une ambiance tout en 2D, le jeu d’horreur narratif vous fera prendre le contrôle de Gloria. Danseuse de cabaret, notre héroïne qui cherche à gérer sa carrière, ses relations et même son amour-propre, devra affronter un autre monde peuplé de rêves et des pires cauchemars existants. On peut voir sur le trailer qu’en sus d’éléments purement narratifs, le titre nous proposera également des affrontements contre des ennemis particulièrement inquiétants.

Qui plus est, des puzzles à résoudre seront de la partie, et des boss imposants seront aussi à affronter. Egalement, Decarnation s’inspire également en matière de narration de divers films cultes dont ceux de David Lynch – Mulholland Drive – ou encore Satoshi Kon – Perfect Blue -. Autant dire que le jeu du studio parisien Atelier QDB fait plutôt envie qu’on se le dise, et on espère que le résultat sera tout aussi captivant une fois le titre manette en main.

Concernant sa date de sortie, Decarnation est pour le moment fixé pour 2023 sans plus de précision sur PC.