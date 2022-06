Le remake de System Shock dévoile un nouveau trailer de gameplay

Dans la foule de titres présentés au PC Gaming Show, il y avait un certain System Shock Remake. Effectivement, les fans de longue date attendent avec impatience le retour de ce FPS mythique. Nous avons ainsi droit à un nouvel aperçu en images des travaux effectués par rapport au jeu original.

A la recherche de SHODAN

Prime Matter et Nightdive Studio nous dévoilent enfin plus de gameplay pour le remake très attendu de System Shock. Sorti initialement en 1994, cette version remise au goût du jour profite de visuels en HD, de contrôles retravaillés, une interface remanié, ainsi qu’un sound-design et des musiques remasterisés.

Afin d’assurer une fidélité maximale à l’œuvre d’origine, Nightdive Studios travaille en étroite collaboration avec de nombreux membres de l’équipe original, dont la voix de l’I.A SHODAN, Terri Brosius. Cela permettra également de conquérir un nouveau public qui pourra parcourir la Citadel, une station spatiale abandonnée, à la recherche de SHODAN (pour Sentient Hyper-Optimised Data Access Network). Il sera possible d’utiliser tout un tas d’armes futuristes, il sera aussi nécessaire de résoudre de nombreuses énigmes en explorant les lieux.

System Shock Remake est attendu sur PS4, PS5, Xbox One, et Xbox Series à une date encore inconnue.