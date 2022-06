Accueil » Actualités » Soulstice : Le beat them all sortira le 20 septembre sur PC et consoles

C’était l’annonce d’ouverture du PC Gaming Show : Soulstice a dévoilé une toute nouvelle bande-annonce bien rythmée tout en communiquant une information importante : sa date de sortie. Le beat them all arrivera relativement vite puisqu’il sera disponible à la rentrée. Découvrons ensemble le nouveau trailer.

Deux sœurs qui se complètent

Lors de son annonce, Soulstice nous avait fait de l’œil avec son gameplay dynamique et ses combats mouvementés. Il faut dire que le studio Reply Game ne cache pas ses inspirations. Malgré son nom, il s’agit bien d’un beat them all qui se lorgne du côté des séries Devil May Cry, NieR ou encore Bayonetta.

Au cours du PC Gaming Show, le titre a présenté une nouvelle bande-annonce, qui nous montre à la fois son univers et ses mécaniques de jeu, en te focalisant avant tout sur son histoire : on y incarnera deux sœurs qui partagent la même entité, et il faut jouer sur la dualité de leur deux gameplay pour faire face à de nombreux ennemis.

Prenez votre agenda, Soulstice sortira le 20 septembre sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Une version physique a été confirmée, avec une édition deluxe qui sera également proposée comprenant la bande-son numérique, un artbook digital et un pack bonus en jeu.