Shiro Games dévoile les futurs contenus de Dune, Wartales et Northgard

En sus d’avoir levé le voile sur deux nouveaux jeux par leur label d’édition qu’est Shiro Unlimited, Shiro Games a aussi profité du PC Gaming Show pour donner du nouveau contenu pour Dune: Spice Wars, Wartales ainsi que Northgard. De quoi contenter en somme les joueurs en manque de contenu sur ces trois titres.

Des nouveaux modes multi pour Dune

Pour le premier jeu à savoir Dune: Spice Wars, Shiro Games annonce juste de nouveaux modes multijoueurs. En effet, le soft s’offrira du 2 contre 2, du Chacun pour Soi, voire des matchs contre l’IA. Voilà de quoi rajouter du contenu pour le soft, qui sera donc jouable au maximum jusqu’à quatre joueurs.

On rappelle que Dune: Spice Wars est disponible depuis le 26 avril dernier en accès anticipé sur Steam. Notre preview du 4X de Shiro Games est d’ailleurs disponible si vous voulez y jeter un œil, et notez que les nouveaux modes multijoueurs de Dune: Spice Wars débouleront dès cet été, sans plus de précisions.

Une mise à jour coop pour Wartales

Nous poursuivons avec Wartales, qui se dotera quant à lui d’une mise à jour, et pas n’importe laquelle. La production de Shiro Games ajoutera de la coopération de 2 à 4 joueurs. Sur ce mode là, les joueurs seront donc autorisés à partager de la nourriture, de l’or, et des campements tous ensemble.

En sus, vous pourrez évidemment séparer votre groupe afin de couvrir plus de terrain, et ainsi y faire probablement de belles trouvailles. Bien évidemment et vu qu’il s’agit là de Wartales, la prudence et l’approche en coopération sera une règle d’or à respecter scrupuleusement à la lettre.

Rendez-vous cet été pour l’ajout de cette nouvelle mise à jour de Wartales, dont notre preview est également disponible si vous voulez vous faire une idée du soft.

Northgard aura sa nouvelle campagne solo !

Le meilleur pour la fin, c’est le gros ajout de contenu dont se dotera Northgard. Sorti depuis 2018 en version définitive, le jeu de stratégie de Shiro Games aura à son actif une nouvelle campagne solo. Cette dernière prendra place après les événements de la première campagne solo. Les vikings, forcés de fuir après que le Ragnaröck ait tout décimé sur son passage, se retrouvent sur des rivages inconnus, avec de surcroit des visages inconnus à confronter sur ce nouveau royaume.

On a vraiment hâte d’en apprendre plus sur cette nouvelle campagne qui s’annonce excitante, et notez que cette mise à jour de Northgard sera disponible dès cet hiver, sans aucune précision supplémentaire.