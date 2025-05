Parcourrez le château de Fetuccini dans The Funskin Project, qui se dévoile pour la première fois et sortira en 2026

Alone in the Castle

The Funskin Project nous proposera donc les codes du genre survival horror. Dans la peau de notre protagoniste, nous devrons traverser le château du mystérieux baron Fetuccini, alors qu’une mystérieuse tempête a dévasté toute la région. Comme nous le montre ce trailer, on peut s’attendre à une ambiance très oppressante, où nous devrons forcément gérer des combats face à des créatures peu recommandables.

Au programme, The Funskin Project offrira outre des combats, pas mal de casse-têtes et énigmes à résoudre afin de continuer à progresser. L’exploration sera aussi le cœur central du jeu avec des environnements labyrinthique à fouiller dans les moindre recoins, et le temps sera même très précieux. En effet, la tombée de la nuit sera le moment le plus dangereux pour notre héros qui se retrouvera confronté à bien des menaces, dont ces fameux monstre que l’on aperçoit dans cette première bande-annonce. Il nous tarde de voir le résultat final, en espérant que ce jeu d’horreur et de survie en 3D isométrique soit au-delà de nos attentes.

The Funskin Project sera de sortie en 2026 sur PC. En attendant, vous pouvez toujours si vous le désirez, ajouter le titre à votre liste de souhaits, et attendre patiemment d’arpenter le sinistre château Fetuccini. Quant à notre interview sur le jeu, elle arrivera un peu plus tard.