Origami : Découvrez et soutenez ce nouveau média jeu vidéo indépendant

Allez, on souffle un coup et on laisse les burritos et le Summer Game Fest de Geoff Keighley dans un coin le temps d’un article afin de parler de quelque chose d’important (pour nous et peut-être pour vous) qui touche au milieu de la presse jeu vidéo en France. Il ne vous aura pas échappé que notre milieu va mal et que bon nombre de nos confrères ont malheureusement été soit contraints de mettre la clé sous la porte ces derniers temps ou ont été forcés de revoir entièrement leur ligne éditoriale pour plaire au bon vouloir du (trop) puissant Google. Alors forcément, voir un tout nouveau média fleurir dans ce contexte extrêmement difficile, ça fait toujours du bien, surtout quand il est mené par des journalistes qui ont déjà fait leurs preuves. Voici donc Origami, un projet ambitieux qui a besoin de votre aide.