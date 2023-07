One piece pirate warriors 4 passe la cinquième en dlc

One Piece Pirate Warriors 4 repousse la sortie du prochain épisode

One Piece Pirate Warriors 4 garde la même structure que pour la première saison de contenu en proposant des trios axés sur un thème. On a donc un premier pack prévu en septembre consacré à la Bataille d’Onigashima qui apportera une nouvelle version de Luffy capable d’utiliser le Haki des Rois dans ses attaques mais surtout qui pourra activer le Gear Fifth. Pour les deux autres places, cela se jouera probablement entre Yamato, King et Queen.

Pour le deuxième pack, l’indice est l’apparition d’une note de musique et l’ombre du premier personnage est celle d’Uta ce qui fait donc supposer que le thème sera le One Piece Film: Red ce qui ne nous avance pas vraiment pour savoir qui seraient les deux autres. Et le dernier pack a pour indice le Haki des Rois et l’ombre du premier membre ressemble étrangement à celle de Gol D Roger qui peut enfin être jouable maintenant qu’on a pu l’apercevoir en action (et dans la bande-annonce du jour pour la série Netflix).

Celles et ceux qui sont à jour sur le manga ne diraient pas non à un thème basé sur la vieille garde avec Garp qui avait disparu du 4 après avoir été dans le casting du 2 et du 3, et pourquoi pas un Rayleigh pour compléter le tout. Sachez qu’acheter le Character Pass 2 (mis en vente à partir du lundi 24 juillet) donnera droit à un nouveau costume pour Trafalgar Law, plus exactement sa tenue vue lors de la Bataille d’Onigashima.

Et autant finir en précisant que ces nouveaux DLC de One Piece Pirate Warriors 4 arriveront bien sur toutes les versions du jeu, à savoir la PlayStation 4, la Xbox One, la Nintendo Switch et le PC.