One Piece Pirate Warriors 4 rappelle la sortie de ses DLC

One Piece Pirate Warriors 4 s’offre une vidéo qui compile les teasers de ses trois premiers personnages DLC qui sont sortis aujourd’hui même. Rien de très nouveau si ce n’est une esquisse de programme pour le futur.

Yamato or riot !

Rien de très nouveau puisqu’on nous remontre le même gameplay de Smoothie et Cracker Charlotte mais aussi celui de Vinsmoke Judge. En revanche, même pas de X-Drake pourtant annoncé il y a peu. Mais on note tout de même le planning affiché à la fin qui confirme le fait que les personnages sortent en trios thématisés.

Le gros dino sortira avec deux confrères (ou consœurs) cet automne, dans un thème que l’on imagine être la Pire Génération ou le Pays de Wa. Aucun indice pour les personnages 7 à 9 qui sortiront quant à eux cet hiver.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.