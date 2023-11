One Piece Pirate Warriors 4 : Uta vient pousser la chansonnette en DLC

La diva entre en scène

La fille adoptive de Shanks fait son entrée dans la mêlée avec ce premier teaser pour cette nouvelle vague de DLC, qui sera consacrée au film One Piece Red. En attendant de voir son papa et Coby arriver au sein du roster (si l’on se fie au dataminage du jeu), Uta sera donc la première combattante de ce nouveau pack. On la voit ici prendre les armes mais cette vidéo reste bien trop courte pour entrevoir pleinement ses capacités. Aucune date n’a encore été annoncée pour ce personnage.

Pour rappel, un dernier pack de DLC sera proposé avec les versions jeunes de Gol D. Roger, Rayleigh et Garp, à une date encore inconnue. One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC.