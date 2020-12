One Piece Pirate Warriors 4 : le pack DLC Wano sortira le 17 décembre, un trailer pour Kozuki Oden

La semaine dernière, on apprenait que c’était bien Kozuki Oden qui allait compléter le pack de personnages Wano dans One Piece Pirate Warriors 4, aux côtés de Kin’emon et Okiku. Aujourd’hui, Bandai Namco donne une date de la disponibilité du pack, en plus de montrer plus en détails les capacités du dernier arrivant.

Un dernier DLC pour la route

Kozuki Oden, le légendaire samouraï qui a appartenu à l’équipage de Gol D. Roger, a donc droit à son trailer dédié, qui nous montre les ravages qu’il fera sur le terrain avec son style à deux sabres. Le personnage arrivera donc avec le pack Wano dès le 17 décembre prochain selon l’éditeur.

One Piece Pirate Warriors 4 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.