One Piece: Pirate Warriors 4 dépasse le million de ventes et ajoute Kozuki Oden

Hyrule Warriors : l’Ere du Fléau n’est visiblement pas le seul musou qui connaît le succès cette année, puisque One Piece: Pirate Warriors 4 s’est également bien vendu selon Bandai Namco. Et pour fêter ce cap, on apprend l’identité d’un nouveau personnage prévu en DLC, à savoir Kozuki Oden.

Un grand samouraï de plus

Le titre s’est en effet vendu à 1 million d’exemplaires depuis sa sortie, et devient ainsi le titre qui a atteint ce palier le plus rapidement dans la série des Pirate Warriors.

L’éditeur révèle en plus de cela que Kozuki Oden va bientôt rejoindre le titre, ce qui n’est pas vraiment une surprise pour ceux qui ont consulté le dataminage du jeu, sans parler de la popularité du personnage qui rend son inclusion dans le jeu presque évidente. Il est donc le dernier personnage du pack Wano, aux côtés de Kin’emon et Okiku.

One Piece: Pirate Warriors 4 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.