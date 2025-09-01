On a testé Of Ash and Steel : Nos impressions sur ce RPG exigeant inspiré des plus grands

Un monde à explorer

Of Ash and Steel se présente comme un RPG en monde ouvert en vue à la troisième personne dans un monde d’heroic fantasy. Il s’agit du tout premier jeu du petit studio indépendant baptisé Fire & Frost et il sonne clairement comme une lettre d’amour de passionnés du genre vers d’autres passionnés. S’inspirant de grands noms du RPG comme Gothic premier du nom ou encore The Elder Scroll Morrowind, Of Ash and Steel ne vous prendra pas par la main.

En effet, le titre ne proposera aucun marqueur de suivi de quêtes facilitant l’exploration. Ici, l’expérience se veut immersive et il faudra s’armer seulement de sa carte et de sa boussole pour se repérer. Dans le même ordre idée, concernant la liste de nos quêtes, on pourra toujours jeter un œil à notre journal pour savoir ce qu’il nous reste à faire. Mais gare à laisser une tâche trop longtemps de côté puisqu’il faudra alors faire appel à sa mémoire pour se souvenir du lieu où se rendre ou de la personne à qui parler.

Le jeu nous invite très fortement à prendre notre temps et à explorer le monde qui nous entoure. Les plus curieux n’hésitant pas à sortir des sentiers battus seront d’ailleurs souvent récompensés par de jolis trésors. Lors de notre session, nous avons eu droit à une rencontre fortuite avec un jeune homme au détour d’un chemin. Ce dernier cherchait de l’aide pour retrouver un objet précieux dans un village abandonné.

Ce fut l’occasion d’avoir un premier aperçu d’un système de dialogue plutôt classique avec différents choix, certains n’étant disponibles qu’avec les niveaux de compétences suffisants. Parvenus à négocier un partage équitable des richesses et l’arme de notre rencontre fortuite, nous nous sommes aventurés dans ce village bien plus hostile qu’il n’y paraissait.

Un apprentissage permanent

Envahi par d’énormes rats, le village a été l’occasion de découvrir le système de combat d’Of Ash and Steel, et surtout sa difficulté. Au début de l’aventure, notre héros n’a aucune connaissance. De fait, ses compétences en combat sont presque nulles, ce que l’on ressent immédiatement par le mal que notre personnage a à manipuler son arme. Les coups sont assez lents et manquent de puissance et à l’inverse notre résistance aux dégâts est assez faible.

En plus de cela, on dispose d’une jauge d’endurance qui est consommée lorsque l’on porte un coup, que l’on pare ou que l’on esquive une attaque. Les combats doivent alors s’aborder avec une petite nuance stratégique afin de jauger des bons moments pour attaquer ou se défendre.

Pour s’améliorer, notre héros va gagner de l’expérience en terrassant des ennemis, mais ce ne sera pas suffisant pour obtenir de nouvelles aptitudes. Pour cela, il sera nécessaire de trouver des « professeurs » afin que ces derniers nous enseignent leurs techniques. Et ceci est valable pour tous les types d’armes par exemple, ainsi pour améliorer son maniement de l’épée ou de la dague, il faudra trouver deux personnes différentes. Un aspect immersif qui donne du crédit et de la force au jeu, mais qui pourra de fait déplaire à une audience plus habituée aux jeux grand public.

Nous avons pu parcourir les différents menus et constater une belle variété dans les arbres de compétences, dont une partie est d’ailleurs dédiée à la magie (nous n’avons pas pu voir d’exemple dans cette session). Ceci promet une personnalisation non négligeable et permettre au plus grand nombre de trouver un style de combat qui leur correspond.

Techniquement, le jeu est franchement très joli compte tenu de la taille et de la jeunesse du studio. Il restait encore quelques petits soucis et des animations à revoir, mais dans sa globalité, nous avons été positivement surpris. Qui plus est face à l’ambition que dégage le jeu.

En effet, en plus de ce que nous avons déjà évoqué, le jeu propose un système de survie avec des niveaux de fatigue et de faim impactant notre régénération et notre endurance. De nombreuses activités annexes sont prévues comme du craft et la possibilité de forger son équipement. Il s’agira d’ailleurs d’une vraie séquence de gameplay dans laquelle nous devrons agir et non une simple animation. Enfin, il sera également possible d’avoir son domaine et d’y faire des cultures et personnaliser sa maison.

Peu habitués à ce genre de RPG plutôt « hardcore », nous avons tout de même passé un très bon moment sur cette session d’Of Ash and Steel. Le jeu montre de l’ambition, des mécaniques de jeu bien pensées et une qualité technique agréablement surprenante pour un petit studio. Nos premières impressions sont donc plutôt positives et nous sommes curieux de revoir le jeu d’ici à quelques mois (ou années, la date de sortie n’étant pas définie) pour confirmer ou non ces sentiments.