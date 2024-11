Of Ash and Steel : Un nouveau RPG médiéval-fantasy en monde ouvert annoncé sur PC pour 2025 par Fire & Frost et tinyBuild

Un jeu à mi-chemin entre Kingdom Come Deliverance et The Witcher ?

D’après le trailer, les séquences de gameplay et les premières informations partagées par les développeurs, cette production nous fera incarner un personnage tentant de survivre et d’influer à sa façon sur le destin du Royaume des Sept, une vaste région qui semble à la fois s’inspirer des licences Kingdom Come Deliverance et The Witcher en matière de lore et de conception. Pour y arriver, il aura la possibilité de nouer diverses alliances et surtout de développer et améliorer son propre style de combat (postures, armes, compétences, etc.)

Autre précision importante, l’expérience de jeu promet d’associer des mécaniques issues des RPG classiques et contemporains. Par exemple, ne vous attendez pas à être pris par la main lors des phases d’exploration qui se veulent particulièrement immersives. Vous devrez donc faire preuve de réflexion et de curiosité afin de localiser les prochaines étapes de vos quêtes ainsi qu’espérer dénicher les différents trésors disséminés à travers le monde.

Rendez-vous en 2025 pour découvrir Of Ash and Steel sur PC via Steam.