Octopath Traveler: Champions of the Continent sortira le 28 octobre au Japon

Après le succès critique et commercial d’Octopath Traveler sur Switch, Square Enix a pris plusieurs décisions quant à son RPG : tout d’abord, proposer le jeu sur PC, puis sur Stadia, mais également adapter l’univers dans un jeu mobile. Estampillé Champions of the Continent (et d’abord prévu pour 2019), celui-ci a maintenant une date de sortie.

Octopath, mais sur mobile

Cela se fera donc le 28 octobre prochain. C’est à cette date que le jeu mobile Octopath Traveler: Champions of the Continent sera disponible sur Android et iOS. Les pages App Store et Google Play sont déjà en ligne. L’application sera disponible gratuitement au téléchargement et proposera divers achats en jeu.

Néanmoins, pour nous autres occidentaux, il faudra malheureusement faire l’impasse sur cette adaptation puisqu’elle n’est prévue qu’au Japon, tout du moins pour l’instant.. Square Enix nous proposant parfois des arrivées occidentales tardives pour ses jeux mobiles, on peut tout de même espérer. D’ici là, on se contentera d’une nouvelle bande-annonce, publiée il y a peu.