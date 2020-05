Tales of Crestoria nous introduit l’héroïne Misella

Il y a quelques jours, Bandai Namco a commencé une nouvelle série de vidéos pour son jeu mobile Tales of Crestoria. Cette série s’attarde sur les personnages principaux et après nous avoir parlé de Kanata Hjuger, c’est tout naturellement que cette seconde bande-annonce nous parle de Misella.

Misella, l’héroïne de l’histoire

Présentée comme l’héroïne de l’histoire, Misella est une orphelin élevée dans un refuge géré par le père de Kanata. Elle n’hésitera pas à prendre des mesures extrêmes pour assurer la sécurité de ce dernier et bien qu’elle doit sa vie à Vicious, elle craint que celui-ci ait une influence néfaste sur Katana. Voici sa fiche :

Nom : Misella

Voix : Yui Ishikawa

Age : 14 ans

Taille : 155 centimètres

Anniversaire : 6 septembre

La bande-annonce nous permet d’imager un peu tout ça et d’entendre son doublage japonais. Rappelons que Tales of Crestoria est prévu pour juin sur iOS et Android avec une sortie simultanée dans le monde entier.