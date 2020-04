Tales of Crestoria sortira début juin, une bêta ouverte arrive bientôt

Cette année, on attend double ration de Tales of. Si toutes les attentions sont portées sur Tales of Arise, prochain épisode de la saga attendu avec impatience sur consoles, une adaptation sur smartphone doit également faire son apparition. Nommé Tales of Crestoria, ce jeu mobile avait été repoussé fin 2019 sans nouvelle depuis et Bandai Namco s’est finalement décidé à lâcher des informations concrètes.

An update on release date

Thank you for looking forward to TALES OF CRESTORIA. We have an update on the release date on our official site and in the text below. Again, thank you for your patience and support for the English version of TALES OF CRESTORIA.#TalesOfCrestoria pic.twitter.com/0HzHX1mwZB

— TALES OF CRESTORIA (@to_crestoria_EN) April 24, 2020