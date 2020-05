Tales of Crestoria nous présente le personnage de Vicious

A quelques petites semaines de sa sortie mondiale, Tales of Crestoria enchaîne les petites bandes-annonces. Après nous avoir présenté Kanata Hjuger et Misella, les deux protagonistes principaux de l’aventure, le titre mobile s’attarde sur Vicious.

Vicious, le « grand transgresseur »

On poursuit donc les présentations avec cette fois-ci, Vicious, qui se fait également appeler le grand transgresseur. Son nom reflète sa personnalité, il est craint et méprisé dans le monde entier et a un comportement diabolique. Il croisera les chemins de Kanata et Misella.

Voici sa petite fiche :

Nom : Vicious

Voix : Yuma Uchida

Age : Inconnu (d’apparence 22)

Taille : 184 centimètres

Anniversaire : 17 mai

Rappelons que Tales of Crestoria arrivera sur iOS et Android courant juin. Il s’agit d’un RPG issu de la série de Bandai Namco et proposera intégralement des doublages japonais.