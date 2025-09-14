Nos premières impressions après avoir vu Star Trek: Voyager – Across the Unknown

Objectif Terre

Le but premier de l’aventure est de parvenir à ramener son équipage sain et sauf à la maison. Plus facile à dire qu’à faire, il est fort probable que certains de vos hommes et femmes ne survivent pas au voyage, ou du moins pas intacts. Cela se traduit par douze secteurs à compléter, chacun composé de différentes planètes et points d’intérêts.

Excepté pour les lieux liés à l’histoire, l’intégralité du secteur est généré aléatoirement. C’est aussi le cas lorsque l’on réinitialise un secteur dans le cas où on ne serait pas satisfait par les conséquences d’un choix par exemple.

On peut découper le jeu en plusieurs types de gameplay et de structure, bien que tous demeurent liés. Tout d’abord, il y a la gestion de son vaisseau et de son équipage. À l’image d’un Fallout Shelter, notre vaisseau est découpé en différentes cellules/cases dans lesquels on va pouvoir bâtir de multiples pièces. Évidemment, chaque pièce aura un intérêt spécifique, par exemple des dortoirs pour l’équipage, des fermes hydroponiques pour la nourriture et bien d’autres. La place n’étant pas illimité, il faudra faire des choix ce qui pourra conditionner la suite de nos aventures.

Se focaliser uniquement sur de la recherche et de l’armement permettra certes d’avoir un véritable vaisseau de guerre, mais sans nourriture pour votre équipage, la mutinerie pourrait vite arriver. Mais construire ces pièces nécessite certaines ressources qu’il faudra récupérer au gré de notre voyage.

Second type de gameplay, l’exploration d’un secteur. Il suffit de sélectionner une planète ou un point d’intérêt pour s’y rendre (nous n’avons pas vu de notion de carburant), ce qui déclenche alors une séquence typique des jeux de rôle. Dans l’exemple qui nous a été montré, nous étions à la recherche de deuterium et la planète vers laquelle nous nous sommes dirigés semblait en disposer. Une fois en orbite, un choix multiple nous a été proposé. Globalement, il s’agissait de décider de prendre peu de risques pour une faible récompense ou inversement risquer gros pour décrocher le pactole. C’est la deuxième option qui a été choisie, mais elle s’est malheureusement soldée par la perte d’une navette d’exploration et de plusieurs membres d’équipage (sans parler d’une baisse de moral général).

On ne sait pas si tous les choix à réaliser dans le jeu seront aussi aléatoires que ce dernier qui dans un sens nous a paru injuste. On espère tout de même qu’il sera possible d’avoir un minimum de contrôle sur ces situations, par exemple en fonction de nos ressources et notre vaisseau.

Afin de se remettre de cette déconvenue, nous avons ensuite assisté à une phase de combat en vaisseau. Ne vous attendez cependant pas à participer activement à la bataille, de ce que l’on a vu tout semblait être automatique et laissé une fois de plus au hasard. L’armement et la résistance de notre vaisseau pourra toutefois influer radicalement sur le résultat, de même que la présence de vaisseaux alliés.

Seulement pour les fans ?

Enfin, nous avons pu avoir un aperçu de ce qui nous a été présenté comme les « Epreuves ». Concrètement, il s’agit d’une sorte de donjon dans lequel nous allons nous enfoncer pour tenter de repartir avec de belles récompenses. Avant de se lancer à l’eau, il est nécessaire de choisir les quatre membres d’équipage qui feront partie de l’expédition.

Chaque membre possède des aptitudes et statistiques différentes, et chaque « Epreuve » en requiert un certain type. La composition de notre équipe est donc primordiale pour sortir victorieux du défi. Ce contenu se découpe en quatre manches, et pour chacune d’entre elles, on doit décider quels membres de l’équipe envoyer. Mais attention, un membre utilisé va souffrir de fatigue et de statistiques diminuées, il est alors préférable de bien réfléchir à ses choix.

En tant que novice de la licence, nous sommes certainement passés à côté de nombreux éléments clés et importants du lore. Star Trek: Voyager – Across the Unknown reprend en effet différents éléments narratifs de la série, y compris ses personnages et son univers.

Rien n’a été mentionné lors de notre session, mais on peut se demander si des éléments tels qu’un glossaire ou une mise en contexte suffisamment adaptée aux débutants sont prévus. Le jeu s’annonce riche, mais pour autant nous ne sommes pas ressortis particulièrement emballés par ce que nous avons vu. On espère qu’il s’agisse d’une fausse impression, mais l’aspect aléatoire nous a semblé un peu trop présent. Les fans seront peut-être comblés, mais de notre côté, il faudra en voir plus et surtout vraiment pouvoir poser les mains dessus pour se faire un meilleur avis.