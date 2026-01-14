Le jeu de stratégie/rogue-like Star Trek Voyager: Across the Unknown sortira en février, aussi sur Switch 2

À vous d’assurer la survie de l’équipage

À mi-chemin entre jeu de stratégie, rogue-like et jeu de gestion, Star Trek Voyager: Across the Unknown vous place aux commandes de l’USS Voyager afin que vous puissiez le guider à travers les étoiles, en prenant soin de votre équipage tout en effectuant les bons choix pour ne pas vous perdre et vous retrouver dans une situation catastrophique.

Derrière cette grosse présentation de l’expérience, le studio voulait surtout nous annoncer plusieurs nouvelles qui devrait ravir les fans de cet univers. Tout d’abord, on nous confirme que Star Trek Voyager: Across the Unknown verra le jour le 18 février prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Mais pas seulement, puisqu’une version Nintendo Switch 2 vient aussi s’ajouter à tout cela, avec une sortie prévue à cette même date. Le jeu devrait être vendue aux alentours de 39,99 € sur les différentes plateformes.

Et avant de passer à la caisse, si vous avez envie d’avoir un petit aperçu du titre, vous pouvez toujours vous tourner vers la démo de ce Star Trek Voyager: Across the Unknown, qui est disponible sur Steam ainsi que sur PS5 et Xbox Series. Celle-ci sera mise à jour sur PC d’ici peu, avec l’arrivée prochaine de la démo sur Switch 2.