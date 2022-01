Nobody Saves the World sortira le 18 janvier sur PC, Xbox One et Xbox Series X|S

Repoussé comme bon nombre de titres en 2021, Nobody Saves the World nous fait une belle surprise en ce début d’année 2022. La prochaine production des créateurs de la licence Guacamelee! sortira le 18 janvier sur PC via Steam, Xbox One et Xbox Series X|S contre la somme de 24,99€.

Disponible day one dans le Game Pass

En plus de partager cette information, le studio canadien Drinkbox a profité de l’occasion pour dévoiler un nouveau trailer du jeu. Mettant en avant le gameplay, la direction artistique et l’univers loufoque dans lequel les joueurs et les joueuses seront plongé(e)s, cette vidéo nous apprend également que l’action-RPG sera disponible dès son lancement sur le Xbox Game Pass (PC, Console et Cloud).

Rendez-vous d’ici deux petites semaines pour découvrir ce que nous réserve Nobody Saves the World.