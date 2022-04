Nobody Saves the World s’offrira une version PS4, PS5 et Switch le 14 avril

Seulement jouable jusqu’ici sur Xbox One, Xbox Series X|S et PC, Nobody Saves the World n’aura pas mis trop longtemps à infiltrer le reste du marché des consoles, puisque le titre de Drinbox, initialement sorti le 18 janvier, arrivera dans un peu plus d’une semaine sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Nintendo Switch, dixit les développeurs.

Nobody Saves the World for everybody

Davantage de joueuses et de joueurs seront donc en mesure de s’essayer à cet action-RPG, produit par le studio à l’origine de la série Guacamelee, où l’on incarne Personne, un héros pouvant prendre une multitude de formes pour combattre ses ennemis.

Une aptitude qui lui sera précieuse au cours de sa quête visant à renverser la Calamité, qui sévit de plus en plus sur le monde. Outre ce gameplay assez original, le jeu propose également une direction artistique très cartoon et une ambiance déjantée, un travail fidèle à ce que Drinbox nous a habitué depuis quelques années.

Nobody Saves the World débarquera le 14 avril sur PS4, PS5 et Switch.