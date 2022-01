Xbox Game Pass : Outer Wilds, Mass Effect Legendary Edition et d’autres arrivent en janvier

Après l’officialisation des jeux à venir dès aujourd’hui sur le PlayStation Now, on a droit à la première fournée de 2022 du Xbox Game Pass. L’abonnement de Microsoft a terminé l’année 2021 avec la sortie de titres comme One Piece Pirates Warriors 4 ou encore Among Us, et voyons ensemble ce que nous réserve ce début du mois de janvier.

Les jeux de janvier 2022

On notera surtout ici la présence de Mass Effect Legendary Edition, qui vient confirmer les rumeurs qui datent d’il y a quelques semaines. La compilation arrive via l’EA Play dans le programme, et saura vous occuper pendant de nombreuses heures. Voici toutes les sorties sur le Xbox Game Pass pour ce début du mois de janvier 2022 :

Gorogoa (Cloud, Console & PC) – aujourd’hui

Olija (Cloud, Console & PC) – aujourd’hui

The Pedestrian (Cloud, Console & PC) – aujourd’hui

Embr (Cloud, Console & PC) – 6 janvier

Mass Effect Édition Légendaire (Console & PC) – 6 janvier

Outer Wilds (Cloud, Console & PC) – 6 janvier

Spelunky 2 (Console & PC) – 13 janvier

The Anacrusis (Game Preview) (Console & PC) – 13 janvier

Comme d’habitude, quelques titres plient aussi bagages en même temps que d’autres arrivent. Voici les titres qui ne seront plus disponibles après le 15 janvier :