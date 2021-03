Les créateurs de Guacamelee annoncent Nobody Saves the World

Lors du [email protected], Drinkbox Studios a annoncé Nobody Saves the World. Il s’agit d’un nouveau projet par les créateurs de l’excellent Guacamelee qui s’annonce assez prometteur.

Le RPG Metamorph

Nobody Saves the World est un Action-RPG qui semble assez original puisqu’il vous fera jouer un personnage « vierge » (« Nobody » qui signifie « personne ») qui peut arborer un tas de transformations possédant des mécaniques uniques.

La progression, le gain de nouvelles compétences, et l’acquisition de nouvelles formes se font uniquement en accomplissant des quêtes et non en tuant des monstres. Par exemple, « compléter un donjon », « empoisonner un ennemi » ou encore « réconforter un amoureux des lapins ». Ces formes peuvent en outre être customisées pour les personnaliser encore plus. La difficulté augmentera également au fil de votre montée en puissance.

Nobody Saves the World sortira sur PC, Xbox One, et Xbox Series à une date indéterminée. Il sera également disponible sur le Xbox Game Pass (PC et Xbox) le jour de sa sortie.